Baseball: nei playout salvezza New Rimini sfida i parmensi di Sala Baganza

| 14:27 - 09 Luglio 2021

Lo staff tecnico in osservazione (foto ufficio stampa).



Riscatto immediato. E’ l’imperativo che guiderà Erba Vita New Rimini nella giornata di sabato, quando a Riccione riceverà Fontana Ermes Sala Baganza. Entrambe le squadre sono a zero vittorie dopo il primo turno e quindi la sfida di domani sera a Riccione assume una importanza notevole in chiave salvezza.



Le due gare sono in programma alle 15.30 e alle 20.30, con la decisione della società di anticipare di un giorno le gare interne e di programmare gara 2 la sera per favorire la presenza degli appassionati nell’impianto riccionese, nel rispetto delle norme anti Covid. L’ingresso è gratuito, con offerta libera.



Anche i parmensi hanno perso le prime due gare di questa seconda fase del campionato. A batterli è stato il Modena (11-0 e 11-8 al tie break).



Precedenti che poco cambiano nello spirito col quale i ragazzi del manager Mike Romano dovranno affrontare la sfida in una giornata nella quale è fondamentale tenere alle spalle gli avversari nella lotta per evitare l’ultimo posto che significherebbe la retrocessione. “Abbiamo assorbito la doppia sconfitta di Parma – dice il manager Mike Romano – e domani dobbiamo mettere in campo una feroce voglia di riscatto. Abbiamo dei punti fermi, il monte di lancio nella gara degli italiani è fra i migliori in assoluto nella poule salvezza e dobbiamo aiutarlo battendo al momento giusto. A pomeriggio partirà Ioli, Gabrielli ricevitore e Baccelli designato. La prima gara è alla nostra portata, poi vedremo contro il lanciatore straniero che so essere piuttosto forte di stare dentro alla partita e magari sorprenderli. Sono tutti disponibili, anche Tognacci ha recuperato sarà disponibile per lanciare. Servono punti e magari anche l’aiuto dei nostri tifosi che potranno spingere i ragazzi verso il nostro piccolo scudetto, la salvezza. Certo è una doppia sfida molto importante”.



“Siamo alle prese con una situazione prevista – incita la presidente Alessia Valducci – ossia le difficoltà di un debutto nella massima serie con un gruppo giovane chiamato ad una crescita rapida per essere competitivo. Siamo anche tutti consapevoli di avere la qualità per raggiungere l’obiettivo della salvezza, quindi è fondamentale riversarla in campo insieme ad una feroce determinazione. Sabato sarà importante anche il sostegno del pubblico per spronare i ragazzi a dare il loro meglio”.