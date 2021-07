Degrado ai capanni di pesca alla foce del Marecchia: trovate tracce di stupefacenti

Cronaca

Rimini

| 13:59 - 09 Luglio 2021

I controlli della Polizia Municipale di Rimini.



All'alba di questa mattina (venerdì 9 luglio) blitz delle Polizia Municipale, con le unità cinofile, nell'area della foce del fiume Marecchia, per un sopralluogo tra i capanni della pesca, in stato di abbandono. Un'operazione pianificata a seguito delle segnalazioni dei residenti che lamentavano strani movimenti di persone sospettate di essere spacciatori.



Gli agenti operanti non hanno trovato persone, ma tracce di bivacchi con materassi, sporcizia, coperte e diversi ritagli di dosi di sostanze stupefacenti. Una squadra di Anthea, intervenuta in un secondo momento, ha provveduto alle operazioni di pulizia e a ripristinare le chiusure originali, utilizzando reti elettrosaldate e porte rinforzate con murature. "Una soluzione necessaria per evitare ulteriori intrusioni abusive che sono punite con l’art. 633 del codice penale per chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.



La Polizia Municipale ha inoltre proseguito l'attività di contrasto ai "pallinari", con controlli operati anche da agenti in abiti civili, nelle ore serali degli ultimi due giorni.