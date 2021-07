Gnassi chiede rinforzi per la Polizia, Tonelli della Lega lo accusa: "sindaco furbetto"

Attualità

Rimini

| 12:58 - 09 Luglio 2021

Gianni Tonelli del Sap.

Il deputato della lega Gianni Tonelli, Segretario Generale Aggiunto del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) attacca il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, commentando il suo intervento, diretto al Ministro Lamorgese, sollecitata a potenziare gli organici delle forze dell'ordine, questo all'indomani di alcuni disordini provocati dai festeggiamenti incontrollati per la vittoria della nazionale di calcio italiana nelle semifinali dell'Europeo. Per Tonelli, l'atteggiamento di Gnassi è tipico da campagna elettorale mentre il suo partito, con la legge Madia, "ha tagliato oltre 40.000 uomini delle forze dell’ordine decapitandone gli organici" e lui stesso, con l'amministrazione comunale che guida, non ha potenziato il corpo di Polizia Municipale. Tonelli accusa Gnassi di far parte "dei sindaci furbetti della sinistra che scaricano le responsabilità": "la legge attribuisce il controllo della Polizia Municipale ai sindaci e una serie di poteri di ordinanza, compresi gli ultimi previsti dai decreti sicurezza Salvini, che consentono al

sindaco di essere protagonista delle politiche per la sicurezza e del controllo del territorio", spiega il deputato leghista, critico anche "sull'atteggiamento tipico della sinistra, buonista e giustificazionista" che tende a spiegare i disordini nelle città italiane "con il ritorno alla vita dopo la frustrazione del lockdown".