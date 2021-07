Sostenibilità e promozione del cambiamento: Reggini e iPersonaltrainer per il benessere psicofisico

Attualità

Rimini

| 12:01 - 09 Luglio 2021

Maria Reggini con i responsabili di iPersonalTrainer e lo staff vendita della concessionaria Reggini di Rimini.

++Pubbliredazionale+++



Esiste un’analogia fra la mobilità sostenibile e il movimento fisico che “guida” al benessere della persona. Da questa scintilla si rinnova la collaborazione fra Reggini e iPersonalTrainer, una realtà alla continua ricerca dell’innovazione e del benessere psico-fisico nella sua interezza che si distingue per le metodologie, per i servizi e le location in cui opera.

Il trait d’union, questa volta, è la Volkswagen ID.3 100% elettrica, berlina compatta a zero emissioni, altamente tecnologica e connessa, un’auto dell’aspetto futurista, ma del tutto realista, che diventa l’auto ufficiale del gruppo. Ed è la parola chiave “sostenibilità” quella che accomuna i due mondi, il settore automotive e quello del benessere, attraverso due aziende che condividono la visione del futuro nel segno di una miglior qualità di vita.

Da tempo, infatti, iPersonalTrainer lavora per rendere i propri percorsi sempre più sostenibili; si adottano soluzioni che siano davvero percorribili nella vita moderna, dove tempo e risorse in generale scarseggiano, guidando le persone al cambiamento attraverso la cultura e la pratica del benessere.

Per quanto riguarda Reggini, la sostenibilità è il principio imprescindibile delle nuove politiche aziendali.

“L’innovazione è sempre alla base delle strategie aziendali del Gruppo Reggini - commenta Maria Reggini – E in questo momento, nel settore automotive, il termine innovazione equivale a mobilità sostenibile. La scelta di accostare l’immagine della nostra azienda a quella del gruppo iPersonalTrainer nasce da una mission comune: il benessere delle persone; che passa necessariamente anche attraverso il benessere dell’ambiente. In questo senso come azienda abbiamo da tempo fatto nostra la mission propria di Volkswagen, che si sta impegnando per un futuro all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità con l’obiettivo di diventare Carbon Neutral, ovvero azzerare l’impatto delle emissioni, entro il 2050”.

Benessere, mobilità sostenibile e salvaguardia dell’ambiente: Reggini insieme a iPersonalTrainer all’insegna della miglior qualità di vita.