Miglioramento sismico, terminati i lavori al Comando Stazione Navale della Finanza di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:52 - 09 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Si sono conclusi all'inizio di questa settimana i lavori di miglioramento sismico del Comando Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini. Durati poco meno di otto mesi gli interventi per il miglioramento sismico, effettuati da una ditta specializzata, hanno consentito di realizzare il consolidamento di una porzione della muratura perimetrale del fabbricato, la realizzazione del cordolo di piano, cucitura esterna ed interna del giunto sismico, demolizione della copertura esistente in calcestruzzo e nuova copertura in legno e demolizione e ricostruzione della pensilina di ingresso. I lavori sono stati organizzati in modo da non sospendere le attività lavorative, mediante la realizzazione di partizioni provvisorie all'interno dei singoli ambienti e grazie anche all'istallazione di box uffici esterni.

A seguito delle lavorazioni effettuate il grado di sicurezza sismico globale originario pari al 44,0% dell'edificio è stato portato al 72,0%, valore notevolmente superiore al minimo di legge pari al 65%.