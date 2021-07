Bellaria, tuffi pericolosi nelle acque del porto: nove persone multate

Cronaca

Bellaria Igea Marina

10:52 - 09 Luglio 2021

Immagine di repertorio.

Tuffi nelle acque del porto canale di Bellaria, Polizia locale e Guardia Costiera hanno multato 9 persone con altrettanti verbali da 200 euro. Una pratica pericolosissima ed irresponsabile: non solo per il disturbo alla navigazione delle imbarcazioni, ma anche per il rischio di finire tra le eliche dei mezzi. "I tuffi sono vietati" spiega il Primo Luogotenente Giuseppe Giliberti, Comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Bellaria Igea Marina "il divieto è sancito in più dispositivi normativi, dall'ordinanza balneare a quella della capitaneria: quasi a rafforzarne la pericolosità.”



Tuffi vietati e pericolosi eseguiti non solo da minorenni ma anche da persone meno giovani " che evidentemente prendono sotto gamba il rischio a cui si stanno esponendo."

Capitaneria di Porto e Polizia Locale intensificheranno i controlli già in essere "con la volontà di tenere sotto controllo la situazione ed evitare il ripetersi di tali comportamenti.”