Economia Circolare e lotta allo spreco alimentare, un convegno a Rimini

| 10:05 - 09 Luglio 2021

Si terrà il 12 luglio dalle ore 17 alle ore 18:30, presso la sede della Lega Navale di Rimini, il convegno "Economia Circolare: lotta allo spreco alimentare". L'evento è organizzato dall'associazione consumatori Codici – Centro per i diritti del cittadino nel quadro del progetto Consumer Net – Associazioni in rete per la tutela dei consumatori. Si tratta di un'iniziativa che punta a informare i consumatori sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare dell'obiettivo n. 12: "garantire modelli sostenibili di sviluppo e consumo".

"Visto l'impatto ecologico della produzione e del trasporto alimentare sul Pianeta – dichiara Fausto Pucillo, Coordinatore di Codici Emilia Romagna – è importante sviluppare nei consumatori la consapevolezza dei problemi che hanno portato alla nascita dell'idea stessa della filiera a chilometro zero: riduzione dell'inquinamento, valorizzazione delle colture e delle professionalità locali e, soprattutto, riduzione dello spreco alimentare. Un esempio? Acquistare il cibo secondo la stagionalità del prodotto e, per chi può, preferendo prodotti locali, consente di evitare la perdita fisiologica che si accompagna ai trasporti per nave, camion o aereo. In particolare, in una regione come l'Emilia Romagna, dove ben 45 prodotti locali possono vantare le certificazioni di qualità Dop, Igp e Stg. Siamo felici di essere parte attiva nel progetto Consumer Net, con delle azioni volte a dare supporto ai cittadini emiliano romagnoli, principalmente attraverso campagne informative e di sensibilizzazione sull'importanza di contrastare lo spreco alimentare. È un percorso di cultura che ci vede fianco a fianco per il bene del nostro Paese".

Obiettivo principale del convegno è quello di offrire un'occasione di confronto tra le iniziative di Codici ed esperienze relative allo stesso ambito di intervento sperimentate in regione, per favorire un processo di sintesi costruttiva tra le dinamiche diversamente attivate nel campo della lotta allo spreco alimentare. L'evento, che verrà trasmesso in diretta Facebook, sarà anche un momento di riflessione per valutare i progressi compiuti in Romagna su questo fronte e l'occasione per recepire suggerimenti e contributi in vista di collaborazioni territoriali di sostenibilità.