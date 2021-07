Bikers riminesi in aiuto di bambini abusati

Attualità

Rimini

| 09:56 - 09 Luglio 2021

I bikers riminesi ricevuti dal Prefetto.

Due rappresentanti di B.A.C.A. Bikers Against Child Abuse (Motociclisti contro l’abuso sui bambini) sono stati ricevuti dal Prefetto di Rimini.

L’Avv. Andrea Annibalini di Cattolica e l’Arch: Andrea Felice di Riccione, hanno presentato al Prefetto l'associazione e il suo scopo.

Nata negli Stati Uniti circa un quarto di secolo fa, è diffusa in molte Nazioni e in Italia, primo paese in Europa ad aver aderito, annovera ormai un folto gruppo di membri. I soci, lottando concretamente contro la piaga degli abusi sui minori, mettono a disposizione dei giovani le loro competenze e dedicano tempo e passione per una causa davvero nobile.

Ciascuno di loro ha un “road – name” con il quale viene identificato non solo dagli altri bikers ma anche per presentarsi agli stessi bambini con un nome specifico, proprio per la missione da compiere.

I bambini incontrati vengono aiutati a riprendere il coraggio per vivere una vita “normale” senza avere più paura di “mostri” e imparando a difendersi da essi.

I due ospiti hanno sottolineato che per essere membro dei B.A.C.A. ci si sottopone a un lungo percorso formativo e si accetta uno stile di vita con regole chiare e precise.

Con tali presupposti si viene accolti e solo allora si potrà essere un “primary”, ossia un punto di riferimento sempre “reperibile” per un minore che vive nella paura.



Il Prefetto, nel manifestare pieno interesse per la meritevole azione intrapresa, ha espresso gratitudine per l’impegno profuso in un ambito particolarmente delicato e ha rivolto parole di incoraggiamento per il conseguimento di sempre maggiori traguardi a vantaggio di bambini che “troppo presto hanno dovuto affrontare la cattiveria di noi adulti”.