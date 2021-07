Parte l'estate del Beky Bay, tanti eventi sulla "sabbia libera" di Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:07 - 09 Luglio 2021

Alex e Libero i gestori del BekyBay.

Uno spazio grande ed importante completamente rinnovato. Una spiaggia libera che torna ad essere contenitore di eventi, divertimento e relax. Giovedì 8 luglio si è svolta l'inaugurazione di Beky Bay "sabbia libera" a Igea Marina con il dj set di Radio Bruno. Sul lungomare Pinzon al civico 227 tornano spazi ed eventi da vivere all'interno di un'area nuovamente ricca di proposte.

"Il Beky Bay è stupendo" dice con una punta di orgoglio Alex, uno dei gestori "abbiamo vinto il bando e subito ci siamo rimboccati le maniche. Qui c'è tutto: spiaggia, mare, sole, musica, bar, cocktail, cibo. Chi vuole passare una giornata al mare, trova tante cose in un unico contenitore. Beky Bay ha diverse anime: la spiaggia libera, le attività sportive, l'accesso ai ciringuiti e tanto altro. Tutto gratuito".

Nel programma estivo del Baky Bay ci saranno delle serate speciali in cui l'ingresso sarà a pagamento. "Il programma è ampio" dice Libero, uno dei gestori "Avremo il Rocking Festival: tre giorni di musica con Finley, Negrita, Fra Quintale e tanti altri. Sono previsti i concerti di Ghemon, Ernia, il Bay fest in versone acustica e tanti dj set con performer nazionali ed internazionali".

Ci saranno poi le serate classiche del Beky Bay. Dalle 18 alle 22.30 con ingresso libero spazio ai dj set.

"Le restrizioni anti Covid sono ancora attive" dice Alex "e questo sicuramente condiziona l'organizzazione degli eventi. Non abbiamo previsto lo spazio discoteca ma siamo comunque riusciti a mettere in cartellone 12 concerti nel pieno rispetto delle regole".

I grandi eventi iniziano questa sera (venerdì 9 luglio) con il concerto dei Fast Animals and Slow Kids. "Le prevendite stanno andando molto bene" dicono i gestori "sarà una splendida serata, la prima di molte".