| 19:00 - 08 Luglio 2021

Un malore fatale in spiaggia a Cattolica ha provocato il decesso di un 84enne bagnante. I fatti sono avvenuti oggi (giovedì 8 luglio), intorno alle 17.25, al bagno 105 in via Turismo. L'anziano era entrato in acqua quando è stato colto dal malore: subito soccorso dal bagnino di salvataggio, ma neppure l'intervento del personale del 118 è riuscito a evitare la tragedia. Durante le operazioni di soccorso era stata attivata anche l'eliambulanza.