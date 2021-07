Calcio: Piva, il giovane centrocampista di Novafeltria tra le rivelazioni della Serie D

Sport

Forlì

| 07:57 - 11 Luglio 2021

Francesco Piva con il team manager del Forlì Fiorenzo Treossi.

di Riccardo Giannini



Si è distinto nel centrocampo del Forlì, in Serie D, totalizzando 21 presenze e una rete nel suo secondo campionato tra "i grandi". Francesco Piva, centrocampista classe 2003 di Novafeltria, è un ragazzo che ha sempre bruciato le tappe. Nella stagione 2019-2020, a soli 16 anni, si è guadagnato una maglia da titolare nel centrocampo della squadra della sua città, impegnata nel campionato di Promozione: l'anno prima giocava nella categoria allievi con il Pietracuta. Lo stop per l'emergenza Covid non ha frenato la sua ascesa, visto che nell'estate del 2020 Piva ha compiuto il grande salto, vestendo la maglia dei "galletti" in Serie D. "Personalmente è stata un'ottima stagione, di sicuro giocare in Serie D mi ha fatto crescere molto. Purtroppo la squadra ha mancato di pochissimo l'obiettivo playoff, ma sono soddisfatto".



Un riconoscimento personale gli è stato attribuito da tifosi e stampa: Piva ha infatti ricevuto il premio, offerto da Reporter poltrone e divani, di miglior giocatore del Forlì per la categoria Under. Premiata quindi la sua crescita costante, sotto le cure dell'allenatore Giuseppe Angelini: "Mi sono trovato molto bene con il mister, aiuta molto i più giovani", racconta il giovane centrocampista, che non si sbilancia sul futuro prossimo, ma ripensa a questi mesi di sacrifici per inseguire la sua passione. Studente all'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, dopo le lezioni partiva per Forlì, per svolgere le sedute di allenamento. Alle 18 il ritorno a casa. Non solo dunque il duplice salto di categoria da affrontare, ma anche mesi molti impegnativi per il dispendio di energie fisiche e mentali: "Sono contento, ho retto il salto di categoria. Non mi aspettavo questa chiamata a inizio stagione. Mi sono rimboccato le maniche per fare il meglio possibile".



A Novafeltria Piva fu portato dall'allenatore Giacomo Mugellesi, che stravedeva per lui già dai tempi degli Allievi del Pietracuta. Mugellesi lo ha lanciato titolare in Promozione a 16 anni, poi dopo il cambio in panchina il successore Fabiani, pur cambiando modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, non ha avuto dubbi nel confermarlo nell'undici titolare. Piva ha così giocato prima da mezzala, poi da mediano, con il ricordo indelebile di un eurogol segnato a Secchiano contro il Bagnacavallo, un tiro dai 30 metri che fissò il risultato sul 3-1 per il Novafeltria. "Con Mugellesi mi ero già trovato bene a Pietracuta, mi sono trovato bene anche con Fabiani che mi ha dato fiducia. Due bravi allenatori e due brave persone", racconta. Come si dice in questi casi, Francesco è un ragazzo di poche parole, ma abituato a parlare con i fatti. E dalla sua Novafeltria sono in tanti a seguirlo e a tifare per lui.