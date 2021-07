Covid: Bonaccini, "No obbligo vaccini per studenti. Ma bisogna convincere gli scettici"

Attualità

Rimini

| 16:32 - 08 Luglio 2021

Stefano Bonaccini.

"Se il ritmo con cui arriveranno i vaccini è quello previsto, noi entro la fine dell'estate avremo vaccinato tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno". Ne è convinto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che spiega di essere "in costante contatto" con il generale Figliuolo e con la struttura commissariale.



Per Bonaccini, "dobbiamo provare adesso a convincere, come in tutto il Paese, un po' di scettici, ricordando loro che oltre 120mila morti nel Paese e 13mila nella regione sono avvenute purtroppo a causa di questo terribile virus, non certo per i vaccini che diventano anzi l'unico strumento per proteggere". Soprattutto che sta arrivando la variante Delta: "Qui i casi ancora sono molto pochi e li sequenziamo ancora uno a uno, ma prevedo un po' di crescita in Italia come nel resto d'Europa nelle prossime settimane", avverte Bonaccini, dicendosi fiducioso che "se si proteggono le persone e le si mettono al riparo dal rischio di contagio, rimane bassissima l'ospedalizzazione e, cosa più importante, i decessi".



Tra gli scettici ci sono anche i comitati no dad contrari alla proposta dell'assessore alla Salute Raffaele Donini di garantire la didattica in presenza agli studenti vaccinati: "Sopra i 12 anni ci si può vaccinare e io spero si vaccinino più persone possibile compresi i ragazzi, perché l'abbiamo visto: il vaccino protegge, il vaccino è uno strumento per permettere che non si torni più a chiudere ciò che abbiamo con tanti sacrifici riaperto, che si possa fare la didattica in presenza", ribadisce Bonaccini. Ma evitare la didattica a distanza "bisogna evitare i focolai, prevenire i contagi e tutto ciò che serve per prevenirlo a partire dai vaccini sarebbe cosa buona e giusta farlo non essendoci comunque l'obbligo: quindi nessuno su questo si spaventi", assicura.