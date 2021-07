Truffa pluriaggravata da 30.000 euro: titolare azienda di import ed export assolto

Attualità

E' stato assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall'accusa di truffa pluriaggravata, in relazione all'azienda di import ed export di Cesenatico della quale era il legale rappresentante. Un 76enne riminese, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, rischiava condanna a un anno e 6 mesi di reclusione, senza beneficio della sospensione della pena: era stata questa la richiesta formulata dalla pubblica accusa nei confronti dell'uomo, a processo a Forlì. La vicenda ruotava attorno alla vendita di alcune concessioni speciali, legate all'attività di esportazione e importazione di abbigliamento, che avevano portato a termine i vecchi soci dell'azienda, il genero e la figlia del 76enne.



I due, pur avendo alienato le proprie quote all'imputato a fine luglio 2016, un mese e mezzo dopo avevano concluso la vendita delle concessioni, a scapito di un ignaro acquirente, un commerciante di Forlì, facendo sparire i 30.000 euro pattuiti. Secondo l'accusa, anche il 76enne era stato parte in causa nella truffa. Ma la difesa ha sempre sottolineato la totale estraneità dell'imputato, che si era intestato le quote della società appartenenti alla figlia e al genero in quanti quest'ultimi due, per motivi personali, non potevano più dedicare tempo all'attività nell'azienda. A processo sono state anche sentite delle registrazioni di conversazioni intercorse tra l'imputato e la persona offesa del reato, che come parte civile ha chiesto un risarcimento danni da 50.000 euro.