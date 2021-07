Il campus del Gruppo Maggioli Maggioli, inaugurano i nuovi spazi per la formazione

Attualità

Rimini

| 15:10 - 08 Luglio 2021

Da sinistra: Manlio e Cristina Maggioli, Francesco Ubertini, Paolo e Amalia Maggioli.

Taglio del nastro ieri (mercoledì 7 luglio) a Santarcangelo per il Maggioli Academy, con l’inaugurazione dei nuovi spazi destinati alla Corporate Academy del Gruppo Maggioli, la presentazione del corso sulla Cybersecurity al via dal mese di ottobre e un nuovo corso di Laurea nell’ambito informatico.



La giornata, che ha visto la partecipazione di Francesco Ubertini, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, si è aperta con la visita ai nuovi spazi che il Gruppo Maggioli ha dedicato alla sua Academy e la presentazione dei diversi progetti da parte di Cristina Maggioli, Consigliere delegato alle Risorse Umane del Gruppo Maggioli.



All’incontro erano presenti il Board di Maggioli s.p.a., Alice Parma, Sindaco di Santarcangelo di Romagna, Jamil Sadegholvaad, Assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini e l’Assessore al Bilancio del Comune di Rimini, Gianluca Brasini. “Questo spazio è un centro di formazione continua per le persone del Gruppo, per far crescere le nostre competenze ed essere sempre in linea con quanto chiesto dal mercato, pronti non solo a cavalcare l’onda del cambiamento, ma ad anticiparlo. In una parola: pronti a innovare”. – ha detto in apertura Cristina Maggioli, Consigliere delegato alle Risorse Umane del Gruppo Maggioli – “Il nostro Gruppo ha tante anime collegate da un filo conduttore: la ‘Tecnologia’ e su questo tema viaggia la nostra formazione. Sviluppo Informatico, Data Science, Project Management e Cybersecurity, sono i temi che abbiamo sviluppato partendo dalle esigenze interne e che continuiamo ad alimentare grazie alle nostre competenze”.



Nato come spazio destinato alla condivisione della conoscenza, Maggioli Academy vuole confermare anche il senso di appartenenza al territorio nel quale è nata l’azienda, la Romagna. “Crediamo che le imprese leader debbano divenire luoghi di educazione professionale, formando competenze avanzate, non solo per un proprio immediato utilizzo interno, ma soprattutto per il consolidamento di una conoscenza diffusa e aperta, base stessa di sviluppo condiviso. Per questi motivi i nostri professionisti formano ogni anno circa 100 studenti di istituti del territorio affinché siano pronti per l’ingresso nel mondo del lavoro. E da questo nasce il claim ‘Nutre il Gruppo e Alimenta il Territorio” - conclude Cristina Maggioli.



La diffusione delle competenze e la cura alla formazione rappresentano per il Gruppo Maggioli un valore fondamentale, sia a livello interno che esterno.

Un approccio che ha stimolato in questi anni diverse partnership e relazioni con Istituti, Università, Associazioni, Centri di formazione e da qui la nascita degli spazi Academy, del nuovo corso sulla Cybersecurity e la collaborazione al nuovo corso di Laurea Professionalizzante Tecnologie dei Sistemi Informatici di Cesena. “La sinergia sia sulla parte di ricerca e innovazione, ma soprattutto sulla parte di formazione è fondamentale per colmare quel gap che abbiamo in Italia in termini di formazione della fascia giovanile, soprattutto per i profili tecnici – ha spiegato Francesco Ubertini, Magnifico Rettore dell’Università di Bologna - Per il futuro del nostro paese è fondamentale un grande investimento. Un cambiamento che può avvenire lavorando insieme: con spazi condivisi, progettando e dividendoci i compiti all'interno percorsi formativi”.



Durante la giornata è stato presentato anche un nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecnologie dei sistemi informatici che vede il Gruppo Maggioli nel Board e che ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di progettare, sviluppare e gestire sistemi e applicazioni in ambito informatico, in particolare quelli operanti in rete e dispiegati in cloud su piattaforme di virtualizzazione e su sistemi embedded, concentrando l'interesse principalmente sugli aspetti software e di configurazione software dei sistemi. “Questo e altri corsi che stiamo aprendo, sono definiti ad orientamento professionale – ha aggiunto Ubertini - ossia che sono percorsi innovativi co-progettati e gestiti con le aziende e che prevedono tre anni di laboratorio, stage e didattica in aula. In questo momento l'interesse delle aziende è altissimo. E’ più forte la domanda dell'azienda rispetto alla nostra capacità di mettere in campo laureati. Vogliamo crescere velocemente e in tre o cinque anni, dobbiamo arrivare a formarne e ammetterne in questi percorsi innovativi in Emilia-Romagna almeno mille all’anno”.



Presentato infine dal Ceo di Deep Cyber (Gruppo Maggioli), Gerardo Costabile il nuovo corso “Cyber Security Specialist”. Nato dall'esigenza di formare profili professionali per il settore della pubblica amministrazione e settore privato, il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una conoscenza basilare del tema della sicurezza cibernetica e quindi trasmettere nozioni su tematiche che riguardano il lato sicuro dell’informatica.