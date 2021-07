Covid: la giunta Gnassi, "Vacciniamoci tutti o avremo nuove vittime e nuovi lockdown"

Attualità

Rimini

| 14:38 - 08 Luglio 2021

A destra il sindaco Gnassi (foto Riccardo Gallini).

Rimini è la provincia romagnola più indietro sul fronte vaccinazioni. L'amministrazione comunale di Rimini sollecita quindi la popolazione a vaccinarsi, "l'unica soluzione per uscire dalla pandemia sanitaria". La preoccupazione in vista dell'autunno è una nuova ondata di contagi, "uno scenario devastante per l'economia, per la qualità della vita sociale, occupazionale e scolastica del nostro territorio". Da evitare "nuove vittime, nuove chiusure e nuovi distanziamenti", anche perché la percentuale di vaccinati con doppia dose nelle fasce 60-79 anni non è particolarmente elevata e si tratta di una parte di popolazione fortemente a rischio.



Ma l'invito a vaccinarsi riguarda anche i più giovani, perché l'obiettivo è di evitare che la scuola debba fare ricorso nuovamente alla didattica a distanza: "Comprendiamo le paure e le incertezze, i dubbi, ma i vaccini sono sicuri ed efficaci, e garantiscono una maggiore protezione anche contro le varianti", incalza l'amministrazione comunale. "Vacciniamoci tutti", è l'invito finale della giunta Gnassi, in quanto "occorre che ognuno faccia la propria parte con senso di responsabilità verso sé stessi e la comunità in cui si vive".