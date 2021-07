Diodato: dal successo del film su Roberto Baggio alla Notte Rosa di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:32 - 08 Luglio 2021

Diodato.

Da lunedì 12 luglio sarà possibile prenotarsi online per partecipare al concerto di Diodato che si terrà a Rimini in Piazzale Fellini, nella serata di sabato 31 luglio (ore 21.00), in occasione del lungo week-end della Notte Rosa.



Dalle ore 12.00 di lunedì 12 luglio sul sito www.ciaotickets.com si aprono le prenotazioni per assistere al concerto gratuito del cantautore che ha vinto Sanremo 2020. Anche se il concerto è gratuito, infatti, è necessario riservare il posto a sedere, affinché l’evento possa svolgersi nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Dal sito ciaotickets sarà dunque possibile scaricare, fino a esaurimento posti e direttamente da casa, il biglietto nominativo per un posto seduto e numerato. I biglietti assegnabili sono al max 2 a testa, o max 3 a testa in caso di congiunti, e sono tutti nominativi.



Sul palco di Piazzale Fellini, Diodato rincontrerà il suo pubblico dopo una stagione 2020 da record che lo ha visto, unico artista italiano, vincere nello stesso anno, oltre al Festival di Sanremo, il David di Donatello 2020, i Nastri d'argento 2020 e il Ciak d'Oro del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, entrata nella memoria collettiva per essere stata parte della colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek. Oltre a tutto questo, per il film sulla vita di Roberto Baggio, ‘Il Divin codino’ grande successo su Netflix, Diodato firma la main song “L’uomo dietro il campione”.



Diodato sarà sul palco di Rimini con una super band di cui fa parte pure Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni.



L’ingresso al concerto, previsto per le ore 21.00, è predisposto da via Principe Amedeo, di fronte alla fontana dei 4 cavalli, a pochi passi dal Grand Hotel.