Covid: Rimini è la provincia romagnola più indietro sulle vaccinazioni

Attualità

Rimini

| 13:23 - 08 Luglio 2021

Anziana si vaccina all'hub di Rimini.



In Romagna la provincia di Rimini è quella che sta registrando i numeri maggiori in questa fase dalla pandemia da Sars-CoV-2. Ma Rimini è anche quella con minor vaccinati in percentuale.



Sul fronte degli over 80 e prime dosi, la provincia di Rimini tocca il 92% come percentuale, contro il 95% di Ravenna e il 96% di Forlì e Cesena. Poco più di 8 persone su 10, tra i 70 e 79 anni, hanno ricevuto una dose (l'82%). Più della metà dei cittadini tra 40 e 49 anni si è sottoposto al primo vaccino in Romagna, tranne che nel riminese, dove si scende al 44%. E nella fascia 12-19 anni, a Forlì e Ravenna si è sottoposto al vaccino il 31% e il 33% della popolazione, nel riminese il 19%.



Per ciò che concerne il completamento della vaccinazione, Rimini è l'unica provincia sotto il 90% per la fascia over 80 (88%) ed è sotto al 50% per le fasce 60-69 e 70-79 (tutte le altre tre province sono sopra il 50%).