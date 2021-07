Spostarsi nel 'caos' dell'estate a Rimini senza auto: ecco come

Attualità

Rimini

13:02 - 08 Luglio 2021

Il Bike Park.



Spostarsi a Rimini senza auto, in considerazione della massicia presenza di turisti. L'amministrazione comunale di Rimini, in una nota, riepiloga i mezzi "green" , tra biciclette, auto elettriche a noleggio e navette.



MONOPATTINI, EBIKE E SCOOTER Più di mille monopattini, 300 ebike, 50 scooter: sono i numeri dei servizi di micromobilità in sharing attiva quest'estate sul territorio comunale di Rimini. Una flotta di mezzi a disposizione di riminesi e turisti grazie alla collaborazione tra il Comune e i partner Bird, presente con circa 800 monopattini, e Lime, con 300 monopattini e 300 ebike in free floating modello Jump. Novità dell'estate gli scooter scooter 100% elettrici a marchio MiMoto, da utilizzare nell'area compresa a mare della SS16 ad esclusione delle are ZTL del centro storico e del parco del mare. Un servizio utilizzabile con app, nato su proposta di BeCharge, società che gestisce il servizio di colonnine di ricariche per mezzi elettrici presenti sul territorio comunale. Ad oggi sono 84 i punti ricarica presenti a Rimini e ulteriori sono in fase di attivazione. Nuovi servizi che si possono integrare con il Metromare, servizio anch'esso full electric, e per il quale si attende entro l'estate l'operatività dei nuovi mezzi.



CAR SHARING Ha debuttato a fine giugno Corrente, il servizio di car sharing 100% elettrico a flusso libero già attivo a Bologna, Ferrara e Casalecchio di Reno. A disposizione cinquanta Renault Zoe 100% elettriche che si prenotano e guidano solo scaricando una app: è possibile prenotare la corsa dal proprio smartphone e pagare con addebito su carta di credito. Le Zoe elettriche hanno un'autonomia di oltre 300 chilometri e parcheggiando sulle strisce blu non si paga la sosta. Corrente si può utilizzare anche fuori Rimini, ma riconsegnando l'auto in una zona coperta dal servizio, organizzato da Tper.



LO SHUTTLE MARE È attivo dal 28 giugno e sono già oltre 450 i passeggeri di Shuttle Mare, il servizio di trasporto gratuito che collega la spiaggia di Rimini sud con la zona a monte della ferrovia. Il servizio, attivo fino al 29 agosto, conta già 750 utenti registrati alla App Shotl, lo strumento che permette di prenotare il servizio. Sono oltre 200 le corse che sono state richieste nella prima settimana e che hanno collegato la zona delimitata dalla statale SS16, dal fiume Marecchia e dal viale Siracusa con il lungomare sud di Rimini (dal porto canale al bagno 100). L'utente può prenotare il bus-navetta per un massimo di 5 persone: si può salire ad una qualunque delle fermate del trasporto pubblico locale a monte della ferrovia e scendere ad una qualsiasi fermata a mare della ferrovia.



Anche la zona nord di Rimini è coperta da un servizio utile a raggiungere la spiaggia senza il pensiero del parcheggio. "Mare Comodo" è un servizio di navetta, attivo tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto, che collega il parcheggio Ovest della Fiera alla stazione ferroviaria di Viserba. Al prezzo di 3 euro è possibile lasciare la propria auto nel parcheggio custodito della fiera e fruire delle navette che partono ogni 20 minuti tra le 8.30 e le 10:30. Al pomeriggio, dalle ore 17.30 e fino alle 19:30, il servizio di navetta riporterà dalla stazione alla propria auto. Per chi deve rientrare al parcheggio dalle 10:30 alle 17:30, è possibile prenotare gratuitamente la navetta (327 468 63 51).



MOOVIT Il trasporto a portata di smartphone grazie a Moovit, l'applicazione nata dalla collaborazione con Start Romagna che consente di trovare in pochi minuti le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere in tempo reale l'orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata. All'interno dell'app Moovit sono state mappate e inserite le 51 linee urbane ed extraurbane operate da Start, le quasi 3.000 fermate presenti sul territorio della provincia di Rimini e in Romagna e dall'autunno anche le linee scolastiche. Sempre nell'app Moovit sono disponibili i mezzi di micromobilità alternativa e le biciclette del bike sharing. Quando l'utente interroga l'app per conoscere il percorso migliore per raggiungere la propria destinazione, Moovit propone tutti i percorsi possibili: dagli autobus ai treni regionali, dai monopattini elettrici alle biciclette.



BIKE PARK A due passi dalla stazione il Bike park è diventato un punto di riferimento per chi si muove in bici. Tanti i servizi: parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica ed informativa, ricarica biciclette elettriche, negozio accessori e un piccolo bar. E per chi è di passaggio e volesse fermarsi solo per alcune ore in città è possibile usufruire del deposito bagagli (4 € a bagaglio per 24h). Inoltre, per chi viaggia con Trenitalia, sono previste riduzioni e agevolazioni per usufruire dei servizi della velostazione. Un'opportunità in più per scoprire il territorio in bicicletta, grazie ai quasi 130 km di piste e percorsi ciclopedonali che collegano mare, centro ed entroterra.



L'HUB DELLA STAZIONE La stazione ferroviaria di Rimini, porta di ingresso e area strategica di accesso alla città, è il nuovo hub della mobilità sostenibile: l'area rappresenta il capolinea della quasi totalità delle linee urbane e interurbane del trasporto pubblico, del Metromare e dei percorsi ciclabili della Bicipolitana. Per chi deve raggiungere la stazione è possibile usufruire della sosta auto gratuita 'kiss and ride', che consente una sosta veloce a tutti coloro che accompagnano o accolgono i viaggiatori in partenza e in arrivo. Una tipologia di parcheggio già attivo anche nei parcheggi Metropark, dove è possibile prenotare e acquistare il posto auto insieme al biglietto di viaggio in treno. Altri parcheggi sono a disposizione per lasciare l'auto a poca distanza dalla stazione, tra questi il Parcheggio Clementini e il Rimini Parking.