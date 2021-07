Allarme cinghiali, la Lega con Coldiretti nella protesta: "è un'emergenza"

Attualità

Rimini

| 12:42 - 08 Luglio 2021

Il consigliere regionale Matteo Montevecchi questa mattina (giovedì 8 luglio) ha partecipato a un'iniziativa della Coldiretti regionale per denunciare pubblicamente i danni provocati alle colture dai cinghiali e per chiedere misure straordinarie al fine di limitare la presenza della fauna selvatica, "in esponenziale aumento sul territorio nazionale", evidenzia il consigliere, che ha presentato con la Lega una risoluzione per impegnare la giunta regionale ad attivarsi presso il governo.



Coldiretti chiede infatti modifiche alla legge nazionale sulla caccia per ampliare l'elenco delle figure abilitate ad effettuare tali attività. Montevecchi evidenzia che si tratta di una "vera e propria emergenza", in quanto "i cinghiali si spingono sempre più vicino ad abitazioni, parchi, scuole e gli agricoltori e i cittadini temono per la propria incolumità e per quella dei propri familiari", senza tralasciare il problema legato alla viabilità, con ricorrenti attraversamenti di strade da parte di cinghiali.



La Lega propone di introdurre nella Legge 157/1992 la figura dell'operatore volontario formato: "un selecontrollore che, dopo avere seguito appositi corsi di formazione, a titolo volontario fornisca supporto nell'effettuazione del contenimento numerico della fauna selvatica, oggi in capo solo agli agenti dipendenti di regioni, province e città metropolitane". La seconda proposta, previo parere favorevole dell'ISPRA, è quella di un piano nazionale speciale di contenimento di ungulati selvatici, operante per tutto l'anno solare.