Bellaria Igea Marina celebra le Forze dell'Ordine con "Bell'Italia"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:06 - 08 Luglio 2021

Alcuni scatti dall'edizione 2020 (ph Federica Giorgetti).

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per la seconda edizione dell’evento “Bell’Italia”, sabato 10 luglio. Una manifestazione con cui la città rinnova vicinanza e riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini che quotidianamente si impegnano per la sicurezza delle nostre comunità.



Un mondo fatto di impegno e dedizione, che verrà celebrato grazie alla collaborazione dei Reparti Militari e delle Forze dell'Ordine operanti a livello provinciale che hanno aderito all’evento. Grazie a questa disponibilità, dalle 16.00 alle 22.00 di sabato, lungo il lato Igea Marina del porto canale – da via Carducci a via Properzio ed in piazzale Capitaneria di Porto – saranno presenti stand, infopoint e, soprattutto, l’esposizione di affascinanti mezzi di servizio. Una schiera prestigiosa e nutrita, composta da VII Reggimento dell'Aviazione dell'Esercito “Vega”, Corpo dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato con i reparti stradale e scientifica, Arma dei Carabinieri, che sarà presente anche con il Gruppo Forestale di Rimini, Guardia di Finanza, presente con il coinvolgimento tra gli altri del Reparto cinofilo e del Roan – Reparto operativo aeronavale e del reparto cinofilo, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e Polizia Penitenziaria. Prevista inoltre la partecipazione, con uomini e mezzi, della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, con anche il coinvolgimento dei comandi di Ravenna, di Gabicce, dell’Unione del Rubicone e di Riccione: ognuno di questi sarà presente con uno dei propri mezzi di servizio, tra cui sono annunciati alcuni moderni mezzi elettrici ed un’Unità Cinofila.

Non mancheranno alcune attività rivolte ai più piccoli con omaggio di gadget: bambini che, anche lo scorso anno, furono tra i più emozionati al cospetto dei mezzi delle forze dell’ordine; mezzi tra cui saranno presenti anche quest’anno alcune vetture storiche. Tra i momenti già programmati, si segnalano inoltre una simulazione di intervento da parte dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza – ore 17.45 - , nonché un sorvolo ufficiale offerto dal Reparto Roan della stessa Guardia di Finanza – ore 18.00 - : poi, il gran finale alle 22.00, quando sul porto canale risuoneranno le note dell’Inno nazionale italiano alla presenza delle autorità.



Come cambia la viabilità nella zona interessata dalla manifestazione.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, per tutta la giornata di sabato 10 luglio – dalle 0.00 alle 24.00 – su viale Pinzon, nel tratto compreso tra via Properzio e via Carducci, e all’interno di piazzale Capitaneria di Porto, saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto veicoli partecipanti all'evento; inoltre, sarà istituita segnaletica di direzione obbligatoria a destra su via Seneca, in corrispondenza di via Properzio, per i veicoli circolanti su quest’ultima strada con orientamento monte-mare.