I migliori rappresentanti della danza sportiva a Rimini per Sportdance

Eventi

Rimini

| 11:53 - 08 Luglio 2021

Ballerini di boogie-woogie.

Da venerdì 9 luglio per 17 giorni i padiglioni della Fiera di Rimini di Italian Exhibition Group ospiteranno il più grande evento al mondo di danza sportiva, "Sportdance". Giunta alla tredicesima edizione, "Sportdance", la più grande festa della Danza Sportiva al mondo, ormai vero e proprio punto di riferimento per gli atleti italiani ed internazionali, si aprirà nei padiglioni di IEG, con nuove regole per l'accesso degli atleti. Le gare si svolgeranno a porte chiuse e l'accesso alla Fiera di Rimini potrà avvenire unicamente per i tesserati FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva). Le regole di accesso valgono per tutti, atleti, tecnici, dirigenti e società sportive e prevedono la registrazione del tesserato attraverso la piattaforma. Al termine della procedura che permetterà di acquisire i consensi per il tracciamento COVID-19, il sistema consentirà di scaricare il voucher di accesso. Questo voucher conterrà un QRcode che dovrà essere utilizzato per l'accesso al quartiere fieristico per tutto il periodo dei Campionati Italiani 2021.

In occasione dell'evento sarà inaugurata la piattaforma FIDSChannel che consentirà di vedere la diretta delle competizioni dei 4 padiglioni di gara direttamente da casa attraverso i propri dispositivi informatici. Nel quartiere fieristico saranno allestiti 4 maxischermo in aree apposite per seguire le gare di ciascun padiglione. (sui i canali social della FIDS)

Regole più stringenti in questa edizione di Sportdance, che, come sempre, garantirà giorni di spettacolo, sport e molto altro. Fino a domenica 25 luglio la Fiera e il territorio di Rimini ospiteranno ballerini che si daranno battaglia nei Campionati italiani di Danza Sportiva della Federazione Italiana Danza Sportiva.