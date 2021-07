Piantagione di marijuana in un garage a Pietracuta, denunciato 35enne

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 11:25 - 08 Luglio 2021

La piantagione sequestrata.

Trenta piante di marijuana tra i 20 cm e il metro di altezza coltivate in un garage a Pietracuta. I Carabinieri hanno denunciato un 35enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari di San Leo, durante una serie di controlli, hanno notato un via vai intenso e strano di giovani nel centro di Pietracuta. Insospettiti dal fatto che potesse trattarsi di un'attività di spaccio in corso, hanno fermato il 35enne. L'uomo, alle domande dei militari, si è innervosito convicendoli così che ci fosse qualcosa sotto. Una volta all'interno dell'abitazione del 35enne i militari hanno sentito subito un forte odore di marijuana proveniente dal seminterrato. Nel garage la scoperta della piantagione. Nell'appartamento sono stati trovati 40 grammi di marijuana, 3 involucri con hashish, materiale per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente, tutto sequestrato.