Attualità

Rimini

| 10:29 - 08 Luglio 2021

L'immondizia abbandonata fuori dai cassonetti.

Un nuovo salotto a Borgo Marina, peccato che si tratti di immondizia. Un nostro lettore ha contattato la redazione al numero whatsapp 347 8809485 per segnalare la presenza di tanti rifiuti abbandonati in Corso Giovanni XXIII angolo via Bastioni. Cassette di legno, cartoni e.. un salotto in bella vista.









