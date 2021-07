S.Ermete Calcio: ufficiale l’arrivo dell’ex Rimini Marconi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:41 - 08 Luglio 2021

Da sinistra Filippo Cipriani -DS- Marconi - Centrocampista- e Gianluca Pazzini -Allenatore.

Il S. Ermete Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il centrocampista Riccardo Marconi (classe 2000’) proveniente dal Tropical Coriano. In carriera ha vestito la maglia del Tropical Coriano nel torneo d’Eccellenza, mentre la sua formazione è avvenuta nel settore giovanile del Rimini Calcio tra la Juniores Provinciale, Nazionale e infine nella Berretti. Marconi è considerato un giocatore molto duttile in grado di ricoprire il ruolo di centrocampista, mezzala e trequartista. In passato, nella Juniores del Rimini fu allenato dal tecnico Ignazio Damato, attualmente presente nel settore giovanile del S.Ermete Calcio.

Il direttore sportivo Filippo Cipriani ha voluto commentare l’ultimo arrivato in casa dei verdi: “ E’ un giocatore in cui il club crede molto. E’ giovane, è ambizioso e nel nostro gruppo oltre a trovarsi bene potrà sicuramente crescere affrontando un torneo molto difficile”.

Sul componimento della rosa Cipriani ha poi aggiunto:” Stiamo lavorando insieme agli altri dirigenti per definire al più presto gli ultimi tasselli mancanti; in modo da poter dare al tecnico Pazzini tutti gli uomini di cui necessita. Per il momento siamo soddisfatti per le operazioni realizzate”.

Il SummerCamp.

Procede a gonfie vele il SummerCamp che ha preso il via in data 5 luglio. Sono 130 i partecipanti con un’età tra i due anni e mezzo e i quattordici. Tante anche le figure femminili presenti, con i bambini che dividono il loro tempo tra sport e area creativa: “Al momento (aggiunge il presidente Alex Martino) possiamo solo essere felici della nostra iniziativa. I genitori hanno voluto ringraziare il club per le figure scelte e anche per il prezzo stabilito dato il periodo caratterizzato dalla crisi economica. I bambini hanno trovato una dimora (prosegue Martino) con personale qualificato pronti ad accoglierli e le manifestazioni d’affetto da parte loro, sono ineguagliabili."