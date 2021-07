Calcio Eccellenza, la Savignanese sarà guidata da 'Momo' Montanari

Sport

Savignano sul rubicone

| 08:04 - 08 Luglio 2021

Il nuovo allenatore della Savignanese Momo Montanari.



La Asd Savignanese comunica che alla guida della prima squadra per la stagione 2021/2022 ci sarà mister "Momo" Montanari, classe 1967, negli ultimi anni al Del Duca. Intanto il predecessore di Montanari, Nicola Campedelli, è entrato a far parte del settore giovanile del Cesena: allenerà la Under 16.

Il Tropical Coriano ha ingaggiato l'attaccante David Tomassini, classe 2000, ex Pietracuta Calcio e Murata, Nazionale Sammarinese. Lo scorso 1 giugno David ha realizzato il gol della bandiera nell'incontro amichevole disputato contro il Kosovo (match terminato 4 a 1 per Muriqi e compagni). Sono arrivati anche Giacomo Matteoni, difensore (e, all'occorrenza, anche centrocampista), classe 2002, nazionale Under 21 di San Marino, proveniente dal Diegaro; Simone Greppi, attaccante classe 2001 di proprietà della Stella Rimini che ha disputato la passata stagione nella Sammaurese. Confermati bomber Alberto Rivi, Marcello Mularoni, Lorenzo Bascucci (portiere, classe 2002), e Damiano Galassi (terzino, classe 2002).