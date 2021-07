Calcio Promozione, Misano: al timone Luca Signorini e l'ex sindaco Giannini

Sport

Misano Adriatico

| 01:23 - 08 Luglio 2021

Si rende noto che l'Assemblea dei Soci ha ufficialmente deliberato la variazione di denominazione sociale da Vis Misano Football Club a Società Sportiva Misano; sono state inoltre rinnovate le cariche sociali con Albo Belpassi che, dopo sei anni di Presidenza, lascia la carica di Presidente a Luca Signorini, 29 anni, già responsabile marketing e comunicazione dell'Associazione;

sarà affiancato alla guida del nuovo progetto sportivo e sociale da Stefano Giannini, ex sindaco della città di Misano.

Confermato alla carica di segretario generale e direttore operativo Andrea Signorini; hanno fatto, inoltre, il loro ingresso nel direttivo dell'Associazione i neo consiglieri Elia Ubaldini, Alvio Semprini, Marco Semprini, ex calciatore e bandiera degli ultimi 20 anni del calcio misanese che sarà il referente dell'attività sportiva della prima e seconda squadra.



"A nome di tutti i soci dell'Associazione - riferisce il neo Presidente Luca Signorini - intendo rivolgere a Albo Belpassi, al quale viene attribuito il riconoscimento di Presidente Onorario dell’Associazione, i più sentiti ringraziamenti per il suo costante e appassionato impegno negli anni della sua Presidenza, caratterizzata dalla fusione fra le due società di Misano nel 2015 grazie alla quale l'Associazione è divenuta oggi riferimento del calcio dilettantistico e giovanile.

Personalmente accetto con entusiasmo e umiltà questo prestigioso incarico che è stato ricoperto in passato da mio padre, al quale a un anno dalla sua scomparsa dedico un pensiero, e da mio fratello Andrea; sono consapevole di dover ripagare la fiducia espressa dai soci e il mio personale obiettivo, con la collaborazione di tutto il consiglio direttivo, sarà il coinvolgimento di tutta la comunità misanese con un nuovo progetto sportivo e sociale in grado di adattarsi alle nuove sfide del settore sportivo senza dimenticare i valori che hanno contraddistinto l'Associazione finora."