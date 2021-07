Basket B, RBR: l'ala grande è Marco Arrigoni: ha vinto due campionati di serie cadetta

Sport

Rimini

| 01:11 - 08 Luglio 2021

Marco Arrigoni.



RivieraBanca Basket Rimini comunica con grande entusiasmo l'ingresso nella famiglia biancorossa di Marco Arrigoni, ala grande/centro classe 1991 di 198 cm, che la scorsa stagione era in forza alla Pallacanestro Crema dove ha fatto registrare 15.5 punti e 7.1 rimbalzi di media con un acuto importante nei quarti di finale playoff, persi poi per 3-1 contro Omegna, dove ha viaggiato in doppia doppia di media (17.75 punti, 10.75 rimbalzi).

Per RBR si tratta di un acquisto di grandissimo valore, un giocatore con ottime doti tecniche e fisiche ma che allo stesso tempo, a neanche 30 anni compiuti, può già vantare una lunga esperienza di serie B ad alto livello che gli ha fruttato la vittoria di due campionati (Legnano 2013/2014 e Forlì 2015/2016) e due stagioni in categorie superiori.

Marco conosce già coach Mattia Ferrari che lo ha allenato per un anno in quel di Latina (DNA 2012/2013) e per due stagioni consecutive a Legnano dove hanno potuto festeggiare la promozione in A2 Silver: qui la coppia Ferrari-Arrigoni conquistò la salvezza.

"Marco è un giocatore di alto livello per la serie B, ho già avuto la fortuna di allenarlo per tre stagioni di cui una culminata con la vittoria del campionato. - commenta così Coach Ferrari il ritorno di Arrigoni sotto la sua egida - E' un valore aggiunto per la qualità della persona e l'impatto che può avere nel campo di gioco: potenzialmente può giocare in almeno due posizioni e mette sempre a disposizione tutto sè stesso per la squadra e per arrivare al livello più alto possibile."