Calcio RSM, Cosmos: preso l'attaccante Raul Ura

Sport

Repubblica San Marino

| 00:58 - 08 Luglio 2021

L’attaccante Raul Ura, classe 1998, è l’ultimo acquisto della Cosmos dopo aver giocato in passato nel Cailungo, nel Tre Penne, nella Virtus Acquaviva e nel Bellaria Igea Marina nonché militato nelle giovanili del Rimini Football Club.

“Mi è bastato un incontro con il ds Donnini per accettare di giocare alla Cosmos nella prossima stagione: mi hanno convinto l’onestà, l’umiltà e la voglia di voler fare bene. Con la mia nuova squadra voglio riuscire non solo a trovare molte conferme dopo due stagioni trascorse tra alti e bassi ma soprattutto riportare la Cosmos dove merita di stare”.

Intanto Roberto Neri, dopo due stagioni, torna a difendere i colori del club. L’attaccante, classe 1983, ex Corpolò, Olympia Secchiano, Real Marecchia, Verucchio, Athletic Poggio e Faetano, ha superato abbondantemente la quota 200 gol in carriera e vestito la maglia gialloverde per quattro stagioni arrivando persino a indossare la fascia di capitano dopo aver dimostrato di essere un chiaro esempio di grande professionalità fuori e dentro il campo.

Arriva anche l’esterno di centrocampo Gianmarco Donati, classe 1993, ex Savignanese, Fosso Ghiaia, Real Miramare, Borghi, Pietracuta, Gatteo e Roncofreddo.