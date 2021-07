Covid: provincia di Rimini, incidenza più che raddoppiata

Attualità

Rimini

| 21:00 - 07 Luglio 2021

Foto di repertorio.

C'è anche la Provincia di Rimini tra le 14 province italiane dove l'aumento dei casi di contagio da Sars-CoV-2 ha portato a valori superiori ai 10 casi a settimana per 100.000 abitanti, con un'incidenza più che raddoppiata. E' quanto evidenzia all'Ansa il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). "Si conferma il trend di aumento della curva stimata per la percentuale dei positivi ai test molecolari a livello nazionale", ha osservato. I dati confermano la risalita della curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia e, nello specifico della regione Emilia Romagna, in Provincia di Rimini. Nella giornata odierna (mercoledì 7 luglio) sono stati comunicati 9 casi di contagio. Nei primi tre giorni della settimana i casi nel riminese sono stati 19, 6 di media al giorno. Due settimane fa la media era di 2, una settimana fa di 3,7.