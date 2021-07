Donna 70enne perde il controllo della moto: disarcionata, finisce nel fossetto

Cronaca

Misano Adriatico

| 20:50 - 07 Luglio 2021

I soccorsi alla donna.

Un secondo incidente a Misano è avvenuto intorno alle 18.30 di oggi (mercoledì 7 luglio) sulla via Adriatica, all'altezza dell'Elettromeccanica Muccioli. A rimanere ferita una donna di Santarcangelo, alla guida di una moto Kawasaki. La donna procedeva in direzione Rimini, quando ha imboccato la nuova rotonda: qui ha perso il controllo del mezzo, venendo disarcionata e finendo nel fossetto adiacente alla carreggiata stradale. Dai primi riscontri sul luogo dell'incidente, non sembra appunto esserci stato alcun contatto con altri veicoli. Il personale della Croce Azzurra di Riccione, intervenuto sul posto, aveva inizialmente richiesto l'intervento dell'eliambulanza, impegnata però nelle operazioni di soccorso dell'incidente avvenuto in Viale della Stazione.