Misano: violento frontale con un auto, scooterista in ospedale con l'eliambulanza

Cronaca

Misano Adriatico

| 20:31 - 07 Luglio 2021

Intorno alle 18 di oggi (mercoledì 7 luglio) si è verificato un incidente stradale a Misano Adriatico. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Punto e uno scooter, lungo il viale della stazione: ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, che ha sbattuto la testa sull'asfalto. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, per il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale: l'auto procedeva in direzione Misano-Riccione, lo scooter in direzione opposta è andato a collidere frontalmente con la vettura.