Meteo: giovedì 8 luglio la giornata più calda, fino a 37 gradi nell'entroterra

| 17:39 - 07 Luglio 2021

Bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna.



Prosegue l'ondata di caldo iniziata sul riminese ieri (martedì 6 luglio) con il picco previsto per domani (giovedì 8 luglio), con temperature fino a 37 gradi nell'entroterra e fino ai 35 gradi in costa, a causa dei venti di libeccio. Nel weekend ci sarà un calo termico, anche se domenica (11 luglio) le massime saliranno su valori intorno ai 33 gradi nelle zone interne. Lunedì (12 luglio) nuovo picco del caldo, ma poi possibile cambio di circolazione, ritorno di correnti atlantiche con clima più fresco. La distanza temporale è ancora ampia e richiede conferma nei prossimi giorni.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 7/07/2021 ore 17:25



Giovedì 8 luglio 2021



Stato del cielo: nuvoloso al mattino e nella prima parte di pomeriggio, a causa del transito di nuvolosità medio-alta, anche compatta. Cielo poco nuvoloso fra tardo pomeriggio e sera, con ampi spazi di sereno.





Precipitazioni: perlopiù assenti, seppur non sia da escludere qualche piovasco in risalita da Toscana e Umbria fra tardo mattino e primo pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra +20°C e +25°C, massime comprese tra +30°C e +37°C.

Venti: moderati, da sud-est in costa, da sud-ovest su collina ed entroterra.

Mare: poco mosso al mattino, mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: medio-alta.



Venerdì 9 luglio 2021

Stato del cielo: sereno al mattino, sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, sereno in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +20°C, massime comprese tra +26°C e +30°C.

Venti: deboli di Maestrale da nord-ovest al mattino, in rotazione a est/sud-est nel pomeriggio-sera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.





Sabato 10 luglio 2021

Stato del cielo: sereno al mattino e per buona parte del pomeriggio, eccetto per innocui addensamenti sui rilievi. Sereno o parzialmente velato la sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +20°C, massime comprese tra +27°C e +31°C.

Venti: deboli da nord-ovest, in rotazione ad est nel pomeriggio-sera.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 11 luglio 2021

Stato del cielo: sereno al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio, specie a ridosso delle zone interne. Cielo sereno in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +22°C, massime comprese tra +29°C e +33°C.

Venti: deboli da nord-ovest, in rotazione ad est nel pomeriggio-sera.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana esordirà con un Lunedì 12 luglio molto caldo e all’insegna di tempo stabile. Valori massimi fino a +36°C/+37°C e nuvolosità in aumento da ovest nel pomeriggio-sera. Da Martedì 13 luglio si aprirà una nuova fase meteorologica all’insegna di tempo più instabile e temperature in graduale rientro entro i valori climatologici del periodo. Potrebbe anche tornare a piovere nel riminese, specie fra il 13 ed il 14 di luglio.



