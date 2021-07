A San Marino si torna a ballare, con la serata amarcord dedicata al Symbol

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:22 - 07 Luglio 2021

Al centro il Segretario di Stato Pedini Amati.

A San Marino si torna a ballare, tra una decina di giorni. Sabato 17 luglio campo Bruno Reffi ospiterà "Symbol Reunion", serata amarcord dedicata alla storica discoteca sammarinese. “Un locale che è stato per anni uno dei simboli della movida romagnola e da cui arrivavano turisti da tutta Italia per poterci passare una serata”, ha commentato Marco Corona, il vocalist ufficiale dell’evento commemorativo insieme a Marco Moda, nella conferenza stampa di presentazione della quarta edizione dell'evento. Sarà la prima organizzata in estate e nel centro storico della Repubblica del Titano, ma soprattutto gestita dalla famiglia di Massimo Ercolani, storico proprietario del Symbol: la moglie Eliana e i figli Veronica e Andrea. Il segretario di stato Pedini Amati ha ricordato così Ercolani: "Una persona fantastica, che riusciva a trasmettere entusiasmo e passione in ogni cosa che faceva”.



"Symbol Reunion" prenderà il via alle 17.30 con un apertivo di benvenuto e cena a buffet. Prima del taglio della torta e dei Dj-Set, sarà dedicato un doveroso tributo a Raffaella Carrà, cantante, attrice, conduttrice e icona di stile tristemente scomparsa nei giorni scorsi. Parte del ricavato della manifestazione sarà donato in beneficenza al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Stato.



L'evento, ha sottolineato in conclusione il Segretario Pedini Amati, sarà “svolto in pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore, richiedendo un certificato di vaccinazione o un tampone negativo nelle ultime 48 ore”.