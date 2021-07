Covid: a Rimini 9 nuovi casi, in regione sono 62. Ricoveri continuano a calare

Attualità

Rimini

| 16:18 - 07 Luglio 2021

Bollettino Covid 7 luglio 2021.

A Rimini 9 casi di contagio al nuovo coronavirus, sei sintomatici. In settimana finora i casi sono stati 19, una media di 6 casi al giorno: due settimane fa la media era di 2, una settimana fa di 3,7. Un incremento che sembra dovuto alla Variante Delta. Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva c'è solo un paziente a Rimini.



In regione I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 18 (-1), 160 quelli negli altri reparti Covid (-4). I nuovi casi sono 62, rilevati da 15.502 tamponi (0,4% tasso di positività). Sul fronte vaccinazioni, 1.558.526 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.