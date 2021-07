Covid, dati comune per comune: casi attivi crescono a Rimini, Riccione e San Giovanni

Attualità

Rimini

| 15:48 - 07 Luglio 2021

i dati settimana 28 giugno al 4 luglio.



Nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio, in Provincia di Rimini si sono registrati 26 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, in crescita rispetto a sette giorni prima (erano stati 14). Scendono però i casi attivi, da 79 a 67.



Tra i nuovi casi, Rimini è il comune interessato dal maggior numero di contagi (17), tre a San Giovanni in Marignano, 2 a Riccione. Un nuovo caso a testa per i comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Gemmano e Pennabilli.



Per ciò che concerne i casi attivi: 29 a Rimini (+4), 5 a Riccione (+1) e Montescudo Monte Colombo (-4); 4 a Bellaria Igea Marina (-4), a Cattolica (-1), Santarcangelo (-2), San Leo (-1); 3 a San Giovanni in Marignano (+2) e San Clemente (-1), 1 a Misano Adriatico (-1), Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Gemmano e Saludecio. Tutti gli altri comuni Covid Free.