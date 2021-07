Calcio RSM, in campo giovedì La Fiorita, Tre Penne e la squadra internazionale ASA

Sport

Repubblica San Marino

| 15:45 - 07 Luglio 2021

In arrivo un giovedì europeo a tutto tondo per i colori sammarinesi. Saranno in azione, domani, non solamente due dei quattro club che hanno conquistato il pass per le competizioni continentali, ma anche la squadra arbitrale internazionale capitanata da Luca Barbeno. Toccherà proprio agli elementi ASA con badge FIFA a tenere a battesimo il giovedì europeo dirigendo all’Oriel Park di Dundalk, Irlanda, la sfida di andata fra il Dundalk FC e il Newtown AFC (Galles), match valevole per il primo turno delle qualificazioni di Uefa Conference League. Fischio d’inizio alle 18:45, ora italiana. Arbitrerà come detto Luca Barbeno, coadiuvato dagli assistenti Francesco Lunardon e Gianmarco Ercolani. Quarto ufficiale, Raffaele Delvecchio.

Alle 20:00 toccherà a La Fiorita, di scena a Ta’ Qali, Malta, nello stesso impianto che di recente ha ospitato le due amichevoli della Nazionale Under 19 contro i pari età isolani. Al Centenary Stadiumsempre per l’andata del primo turno di qualificazione di Conference League, gara che sarà diretta dal cipriota Neokleous.i biancoazzurri, in azione anche loro per le qualificazioni dell’ultima nata fra le competizioni Uefa, sfiderannoi georgiani della Dinamo Batumi.di una gara affidata al fischietto lituano Valikonis. Lo Stadium sarà aperto ad un massimo di cinquecento persone;: in video sul canale 73 del DTT e 520 di SKY, in radio sulle frequenze di Radio San Marino Classic, FM 103.2.