Proseguono le attività di "Microcosmi 2021": alla scoperta del Parco del Sasso Simone e Simoncello

Eventi

Pennabilli

| 15:32 - 07 Luglio 2021

Foto Sonia Nieto.

Microcosmi 2021 è un calendario di esperienze di scoperta e conoscenza del Parco - ma anche un progetto di dialogo territoriale, di ampliamento delle opportunità e condivisione di idee e strumenti. A comporre il programma è l’associazione Chiocciola la casa del nomade, che ha attivato collaborazioni importanti tra cui quella con il Festival Artisti in Piazza di Pennabilli.

Altre sinergie si stanno sviluppando anche con la Riserva Naturale Toscana, IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile e Appennino l’hub.



Venerdì 9 e sabato 10 luglio la proposta escursionistica di Microcosmi si intreccia con uno degli eventi più attesi della venticinquesima edizione del Festival Artisti in Piazza di Pennabili che quest’anno propone una rassegna di appuntamenti che copriranno l’intero periodo estivo.



In questo fine settimana di “mezza estate” la compagnia spagnola dei Kamchàtka - che ha eseguito più di 420 performance in 31 paesi diversi - approda a Pennabilli con l’attesissimo “Alter” uno spettacolo notturno unico nel suo genere e site specific, ossia pensato per i boschi dei dintorni del piccolo borgo. Il pubblico quindi prenderà parte a un coinvolgente viaggio notturno, attraversando boschi e campi, e vivendo sulla propria pelle l’esperienza di uno spettacolo irripetibile, pensato appositamente per questa scenografia naturalistica. Alter è anche viaggio esperienziale alla ricerca della nostra umanità, ricco di suggestioni surreali e di immagini provenienti dagli abissi della memoria.



Il Parco Sasso Simone e Simoncello all’interno della rassegna di Microcosmi propone il trekking notturno pre-spettacolo “Due sere di mezza estate” che guiderà gli spettatori nella natura pennese fino al luogo di ritrovo dove avrà inizio Alter.



Programma (uguale per le due serate di venerdì 9 e sabato 10)

▸ ore 20.30 incontro presso Museo Naturalistico Pennabilli

▸ ore 23.30/24.00 fine escursione ed inizio spettacolo

▸ ore 01.30 circa fine spettacolo e rientro alle auto



Prenotazione obbligatoria. Costo: escursione + spettacolo 15 €

Info e iscrizioni: telefono e whatsapp - 328 7268745

E-mail: microcosmi.parcosimone@gmail.com



Chiocciola la casa del nomade è un associazione composta da un gruppo di giovani professionisti e ricercatori con sede a Pennabilli, gestisce il Musss - Museo Naturalistico e Centro di Educazione ambientale (www.musss.it ) e sviluppa progetti educativi per adulti e bambini.



La scelta dell’Ente Parco e di Chiocciola la casa del nomade è stata quella di ampliare il programma - finora rivolto principalmente ad escursionisti e amanti della natura - con iniziative di vario genere (incontri, workshop, residenze artistiche etc.) allo scopo di sensibilizzare al rispetto e alla conoscenza dell’ambiente naturale un pubblico più ampio, creare occasioni di incontro e conoscenza tra abitanti e con i visitatori, generare nuove idee di sviluppo sostenibile, anche a partire da nuovi sguardi sul territorio offerti da esperti, artisti, scienziati, innovatori.



Il programma del mese di luglio è consultabile in formato digitale sul sito http://www.parcosimone.it/microcosmi2021/ o presso i principali IAT del territorio. Per rimanere aggiornati è possibile anche iscriversi alla newsletter direttamente dal sito.



Tutte le informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook e Instagram del Parco o inviando una mail a: microcosmi.parcosimone@gmail.com e al numero 328 7268745.