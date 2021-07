Calcio D, il mister della Correggese è un campione del mondo: Simone Barone

Sport

Rimini

| 14:38 - 07 Luglio 2021

Il nuovo tecnico della Correggese Simone Barone.



La Correggese sarà guidata nella prossima stagione da Simone Barone, uno degli eroi azzurri che nel 2006 conquistò il Mondiale in Germania. Nato a Nocera Inferiore il 30 aprile 1978, vanta più di 300 presenze da calciatore tra Serie A e Serie B, 16 presenze con 1 gol in Nazionale e la conquista di un Campionato Mondiale con la maglia azzurra. Terminata la carriera da giocatore nel gennaio del 2013 Barone ha iniziato quella da allenatore, facendo crescere il proprio bagaglio d’esperienza in settori giovanili importanti come Modena, Parma, Juventus e Sassuolo, società in cui ha allenato fino al momento in cui ha deciso di fare il salto nel calcio dei grandi, partendo proprio dalla panchina della Correggese.

Per la panchina dell'Aglianese uno dei candidati più accreditati è Simone Venturi, reduce dalla brillante esperienza con il Ghiviborgo e prima al San Donato Tavarnelle, Montevarchi, Jolly Montemurlo, Montecatini, Fortis Juventus e giovanili Livorno.

A Prato in pole position c’è Luigi Pagliuca, pratese doc, ex giocatore del Prato e allenatore delle giovanili laniere e del Ponsacco e del Viareggio in serie D.

A Ravenna si è insediato Andrea Grammatica come direttore tecnico (Matteo Sabbadini resta come direttore sportivo). A Forlì per il mister accanto ai nomi di Cornacchini ed Antonioli c'è anche quello dell'ex bomber Sansovini, allenatore prima delle giopvanili del Pescara e poi con Grassadonia collaboratore tecnico della prima squadra.

Il neopromosso Borgo San Donnino per l'attacco ha preso l'esterno mancino, classe 1997, Roberto Scaramuzza ex Como, Olimpia, Varese, Fanfulla e Nibbiano Valtidone.