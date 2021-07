Nuovo terreno in sintetico per il campo da calciotto di Torconca

Attualità

Cattolica

| 14:11 - 07 Luglio 2021

Il sindaco Gennari presente all'inaugurazione.



Questa mattina (mercoledì 7 luglio) inaugurazione del campo di calciotto di via Battarra a Torconca di Cattolica, dopo i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica. Presenti il sindaco Mariano Gennari, i dirigenti comunali Baldino Gaddi e Claudia Rufer, il geometra Thomas Angelini e i rappresentanti del Torconca Cattolica, gestori del terreno di gioco.



I lavori si sono svolti nello scorso autunno, tra la fine di settembre ed ottobre, per un importo di poco superiore a 125mila euro. Nel dettaglio si è proceduto al ripristino del sottofondo per la corretta planarità del campo, la fornitura e posa in opera del nuovo manto in erba sintetica ed anche alla pulizia delle canaline di raccolta acque. Il nuovo manto in erba sintetica è costituito da fibre monofilo verde bicolore (altezza della fibra 45-mm), è completamente antiabrasivo e resistente ai raggi ultravioletti ed al gelo. “Purtroppo l’emergenza Covid ci ha impedito di organizzare prima un piccola cerimonia di inaugurazione, ma è bello vedere oggi tanti ragazzini felici di calpestare questo campo da calciotto", ha commentato il sindaco Gennari.