Bellaria: salta anche per quest'anno lo show delle Frecce Tricolori

Foto Alessia Bocchini.

Niente show delle Frecce Tricolori a Bellaria Igea Marina, neppure nel 2021. Lo spettacolo era stato programmato per il 25 luglio. A causa del protrarsi dello stato di emergenza (il termine attualmente è fissato al 31 luglio) e del timore di assembramenti, visto che l'evento in genere richiama una massiccia partecipazione di spettatori. L'annullamento dell'evento è stato comunicato oggi (mercoledì 7 luglio) dall'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, a margine dell'ultimo tavolo tecnico tenutosi in Prefettura a Rimini. "Nella convinzione che questa sia la decisione più giusta, si esprime l’auspicio che si tratti solo e soltanto di un arrivederci, con la volontà pertanto di porre sin da ora le condizioni per vedere a Bellaria Igea Marina le Frecce Tricolori già nel 2022", spiega l'amministrazione comunale di Bellaria, al lavoro per un evento sostitutivo per il weekend del 24 e 25 luglio.