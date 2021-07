Camionista non rispetta il riposo notturno, scatta sanzione da 500 euro

Cronaca

Rimini

| 13:37 - 07 Luglio 2021

Foto di repertorio.

Dalle 5 di ieri mattina (martedì 6 luglio) alle 13 la polizia Municipale ha svolto una serie di controlli su alcune strade del territorio riminese, dalla via Emilia a quella Tolemaide, passando per via Sacramora: controlli ai dischi cronotachigrafi non compilati correttamente sui tempi di guida, ma anche sulla sicurezza sul lavoro e sulla regolarità dei contratti di lavoro, con la presenza dell'ispettorato dle lavoro.



La sanzione principale, tra le 15 contestate, è stata quella che ha portato al fermo di un autoveicolo ad un autotrasportatore non in regola con i riposi notturni e i turni giornalieri di lavoro. Per lui, inoltre, 500 euro di sanzione e 20 punti sottratti alla patente di guida.



Una seconda sanzione è scattata a un altro autotrasportatore per mancato rispetto del riposo notturno, altre cinque per per violazioni della normativa sui tempi di guida. Altre sanzioni, più di carattere amministrativo e contrattuale sono state rilevate dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro. In un caso è stato riscontrato il mancato rispetto del contratto degli autotrasportatori, visto che da una analisi dei cronotachigrafi e dei fogli di viaggio, l’autista svolgeva in realtà una attività a tempo pieno. Tre le sanzioni contestate per mancata responsabilità di impresa e il relativo rispetto della normativa europea sull’organizzazione dei propri conducenti, la pianificazione del viaggio e il rispetto delle relative tempistiche e tragitti. Violazioni a cui si aggiungono le 4 per irregolarità sulle registrazioni analogiche dei fogli.