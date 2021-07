Scatta l'allarme anti-incendio, evacuati gli archivi del comune di Rimini

Cronaca

| 13:17 - 07 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione questa mattina (mercoledì 7 luglio), poco dopo le 10, presso la sede comunale di via Rosaspina, dove si trovano gli archivi del comune di Rimini. La struttura è stata evacuata a seguito dell'entrata in funzione dell'allarme anti-incendio, che ha fatto scattare l'impianto interno fisso a gas inerti. L'azoto sprigionato ha provocato del fumo che ha costretto il personale a sgomberare, fino all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno accertato l'assenza di principi di incendio o di situazioni a rischio. Rientrato l’allarme, il personale è rientrato negli uffici e l’attività è ripresa regolarmente. Non si sono registrati danni all’archivio tecnico.