Rimini: festeggiano l'Italia assaltando un autobus, Start Romagna denuncerà i responsabili

| 11:16 - 07 Luglio 2021

I tifosi sul tetto del bus.

La vittoria in semifinale dell'Italia agli Europei di calcio, ha visto festeggiamenti di vario tipo da parte dei tifosi. Un gran numero di ragazzi ieri sera è salito sul tetto di un autobus a Rimini, devastando anche l'interno del mezzo. Pronta la denuncia di Start Romagna che, in una nota stampa, punta il dito sull'irresponsabilità dei tifosi coinvolti.

Di seguito la nota di Start Romagna

I festeggiamenti per la vittoria dell’Italia contro la Spagna agli europei di calcio si sono tramutati in una pericolosissima azione compiuta da un folto gruppo di giovani che sostanzialmente ha preso d’assalto un bus di linea nella zona mare, procurando anche ingenti danni.

Non solo sono state divelte alcune parti all’interno del bus, ma un gruppo di giovani è addirittura salito sul tetto saltandovi sopra pericolosamente, in una zona fra l’altro elettrificata a poca distanza da loro, fatto che avrebbe potuto generare pericolosissime conseguenze.

Start Romagna questa mattina segnalerà i fatti alle forze dell’ordine, rendendo eventualmente disponibili sia le immagini interne che quelle realizzate all’esterno, dalle quali si riconoscono chiaramente gli autori di un gesto da condannare e realmente pericolosissimo per l’incolumità delle persone che utilizzano i mezzi pubblici e di coloro che sono nei pressi.

In previsione della serata di domenica, con la finale in programma, auspichiamo un generale senso di responsabilità da parte di tutti, insieme alla massima attenzione. Noi tutti vorremmo si festeggiasse per una vittoria dell’Italia, ma ciò non potrà tramutarsi in rischi di questo genere.