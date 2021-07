Bellaria set di "Sapore di sale": il cantautore Gino Paoli in riviera per il suo nuovo videoclip

Attualità

Gino Paoli.

È Bellaria-Igea Marina la location scelta dal cantautore friulano Gino Paoli per il nuovo videoclip di “Sapore di sale”.



Lo sposalizio tra uno dei brani più celebri del cantante e la città di Panzini è frutto della collaborazione fra la fondazione Verdeblu, l'amministrazione bellariese e Daimon film, società che si occuperà delle riprese e che ha anche indetto un casting legato a questo importante progetto discografico. Si cercano bambini e bambine tra i 4 e i 12 anni: la selezione è in programma sabato 10 luglio dalle 9.30 alle 19 al palazzo del Turismo.



Le riprese invece si terranno il 22 e il 24 luglio con Paoli e la banda Funkoff in quella che sarà una reinterpretazione originale della grande hit degli anni Sessanta. Il videoclip sarà pubblicato per il festival internazionale del Videoclip in programma il 29 agosto, diventando l’unico ufficiale associato alla canzone.



Per informazioni sul casting scrivere a tommy07.ti@gmail.com o chiamare il 333 8201016.