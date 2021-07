Riccione: coltello alla mano rapina un turista, la vittima lo blocca

Cronaca

Riccione

| 10:50 - 07 Luglio 2021

Con la scusa di chiedere una sigaretta, lo rapina minacciandolo col coltello ma viene atterrato dalla vittima. I Carabinieri di Riccione, all'alba di martedì, sono intervenuti in viale D'Annunzio. Un 37enne marocchino, pregiudicato, residente a Modena, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. La vittima è un 28enne, magrebino in vacanza a Riccione. Secondo quanto ricostruito il 37enne avrebbe avvicinato il 28enne chiedendogli una sigaretta. Ha estratto quindi una lama da rasoio facendosi consegnare il cellulare, passandolo al complice al momento non identificato, che è riuscito a scappare. Il 28enne ha reagito immobilizzando il rapinatore fino all'arrivo dei Carabinieri che lo hanno trovato a terra, bloccato dalla vittima.

Il 37enne è stato arrestato. Sono in corso le indagini per rintracciare il suo complice e per capire se è coinvolto in altre rapine simili.