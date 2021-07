Bus, sabato 10 luglio sciopero di 4 ore dei lavoratori di Start Romagna

Attualità

| 09:14 - 07 Luglio 2021

Le organizzazioni sindacali territoriali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Usb hanno proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore nella giornata di sabato 10 luglio.

I servizi di trasporto pubblico locale non saranno garantiti dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

All’origine dello sciopero, si legge nelle motivazioni presentate dalle organizzazioni sindacali che lo hanno proclamato, l’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione nell’ambito del confronto su una serie di punti .

Ad analoga precedente iniziativa di sciopero l’adesione, nel bacino di Rimini, era stata dell’84,91 per cento.

Start Romagna si scusa sin da ora per i disagi che saranno provocati.