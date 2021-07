Europei: nudo in cima alla fontana a Rimini per festeggiare la vittoria dell'Italia

| 09:05 - 07 Luglio 2021

Grandi festeggiamenti per la vittoria ai rigori degli Azzurri contro la Spagna nella semifinale degli Europei. E mentre in tanti si sono riversati sulle strade a sventolare il tricolore tra fuochi d'artificio e trombette, un tifoso particolarmente accalorato ha deciso di rispondere alla prova di forza dell'Italia mostrando anche lui i suoi "attributi". Come mamma l'ha fatto si è arrampicato sulla Fontana dei 4 Cavalli in piazzale Fellini a Rimini e, sotto lo sguardo attonito delle persone avvolte nel tricolore, ha "festeggiato" a modo suo l'arrivo in finale della squadra di Mancini. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook "Matti di Rimini", dura pochi secondi sufficenti a mostrare come il mix "tifo-caldo-qualche birra di troppo" possa portare a risultati goliardici ma anche poco edificanti, non solo nei confronti di un monumento cittadino. Nella zona infatti erano anche presenti dei minori che si sono trovati involontariamente ad assistere allo show del tifoso estremo.

Se si è denundato per una semifinale, c'è da chiedersi cosa farebbe in caso di vittoria...