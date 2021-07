La montagna per tutti, corso per accompagnatori di disabili su Joelette

Attualità

Alcuni momenti della giornata formativa.

Domenica 4 luglio, al lago di Andreuccio, alla presenza del sindaco di Pennabilli Mauro Giannini e del Presidente del CAI - Club Alpino Italiano Sezione di Rimini Mauro Campidelli, si sono concluse due giornate formative per Accompagnatori di persone disabili su Joelette, la speciale carrozzina per l'accompagnamento di persone disabili sui sentieri di montagna.

Anche quest'anno, grazie alla direzione dell'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, si sono potuti formare 23 Soci delle Sezioni CAI di Rimini, di Cesena e di Pesaro, che si sono resi disponibili per condividere le bellezze della montagna e renderle alla portata di tutti con l'ausilio della Joelette. Il Corso è stato tenuto dall' Istruttore Nazionale Leonardo Paleari. Con le sue nozioni tecniche e pratiche di conduzione, ha reso queste due giornate ricche di consigli per svolgere al meglio le manovre dovute all'attività stessa.