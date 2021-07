Cattolica torna la ‘regina’ dello sport con la Shark Sport Week e la Oceanman: competizioni internazionali nel territorio

Eventi

Cattolica

| 15:35 - 06 Luglio 2021

Presentazione della Oceanman.

Di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso



A Cattolica torna protagonista lo sport: risonanza da 4 continenti per la tappa italiana di Oceanman, il Circuito internazionale di nuoto lunga distanza che vedrà il 25 e 26 settembre atleti da ogni parte del mondo nuotare nelle acque davanti a Cattolica e sotto al San Bartolo, “dalla Valconca al San Bartolo” come recita lo slogan. E poi la Shark Sport Week, una settimana all’insegna del movimento e del benessere, che sabato 2 ottobre terrà a battesimo una gara di Triathlon unica nel proprio genere: Sharkman Triathlon. Gli atleti partiranno all’alba dalla spiaggia davanti all’Acquario di Cattolica e, dopo aver nuotato nelle limpide acque al cospetto del monte San Bartolo, pedaleranno sui panoramici percorsi della Valconca completamente chiusi e lontani dal traffico, sentieri immersi nella natura romagnola dove si respira la storia e si vedono panorami mozzafiato.



Shark Sport Week è una vera e propria esperienza multisensoriale: sport, tour enogastronomici, visite ai parchi tematici e all’Acquario di Cattolica. E’ anche l’occasione per vivere una vacanza unica e ricca di emozioni, alla scoperta della Riviera Romagnola. Un palcoscenico fenomenale a livello internazionale, “una Romagna tutta da scoprire – afferma Nicoletta Olivieri, vice sindaco e assessore a Turismo e Sport del comune di Cattolica – assaporare questo profumo di internazionalità è motivo di grande orgoglio, abbiamo iniziato la stagione estiva con il Giro d’Italia e la terminiamo con l’Oceanman. Ringrazio anche il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, il prof. Gianmaria Manghi, perché è fondamentale il connubio delle amministrazioni comunali con la Regione per portare avanti eventi di questa entità”.



A portare la cittadina romagnola all’attenzione degli organizzatori di Oceanman è stata una locale associazione di sportivi, triathleti e nuotatori, la Sharkman Triathlon Asd, sotto la presidenza di Mark Meldau, che, appena rientrato da un viaggio promozionale in Grecia, ha contattato Daniele Tosi, direttore tecnico, e Filippo Magnani, albergatore e manager turistico cattolichino, Founder & Project Leader del progetto Sharkman, convinto di poter creare un evento di Triathlon sul territorio.



Un evento che declina gli stessi regolamenti e lo stesso format in 22 tappe nel mondo (Cipro, Thailandia, Messico, Croazia, …): si inizia il sabato con la competizione dedicata ai bambini, gara kids da 500 metri di nuoto in mare, e quella dedicata alle squadre, 800 metri per tre atleti a team. Si procede poi con la domenica, il main event, suddiviso in tre categorie: Sprint, 1500 metri, Half, 5000 metri e oceanman, 10000 metri fra le onde di Cattolica. Partenza ed arrivo dall’Acquario di Cattolica, scelto come quartier generale dell’evento grazie al supporto di Costa Parchi, rappresentati in conferenza stampa da Andrea Drudi, responsabile marketing.



“Cattolica e sport è un binomio molto forte – dice il sindaco di Cattolica Mariano Gennari - l’estate dell’uscita dalla pandemia sta portando molte soddisfazioni, abbiamo scommesso sulla fine della stagione e lo sport può essere l’asset più importante per destagionalizzare il nostro turismo. Il nostro mare sarà protagonista con un "angolo di Mediterraneo nell’Adriatico", una settimana di incoming durante la quale i turisti scopriranno territorio e tipicità”.



Una gara di livello internazionale non poteva che vantare infatti grandi nomi a supporto del team cattolichino di organizzatori: fra gli Ambassador citiamo Justine Mattera, showgirl, attrice, conduttrice televisiva cantante e triatleta italoamericana, Kristian Ghedina, allenatore di sci alpino, ex sciatore alpino e pilota automobilistico italiano, Yana Savechko, atleta e personal trainer, che grazie a yoga e pilates allenerà il corpo, aprendo la mente ed anche il romagnolo Yuri Scarpellini, art director della Shark Sport Week, designer e sportivo. E alla conferenza di presentazione era presente anche il cittadino onorario di Cattolica Raffaele Tonon, da sempre legato indissolubilmente alla città romagnola.



Intervista al sindaco di Cattolica Mariano Gennari