Grande successo per "Sport con Gioia": il convegno su sport, educazione e vita

| 15:20 - 06 Luglio 2021

Convegno "Sport con Gioia".



di Martina Lazzari



Il convegno “Sport con Gioia” organizzato dalla Vis Novafeltria Calcio, con il patrocinio della Provincia di Rimini, del Comune di Novafeltria e del Comune di Talamello si è tenuto ieri (lunedì 4 giugno) presso il Tanha Lake bar (Loc. Borgnano di Talamello), riscuotendo notevole successo tra i partecipanti e gli ospiti attesi.

Hanno preso parte, infatti, in qualità di relatori Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, che con grande sagacia e simpatia ha saputo “catturare” l’attenzione dei presenti e con la propria dialettica destreggiarsi con successo in argomenti spesso “insidiosi”. In seguito, si è potuto assistere all'intervento di Massimo Bonini, ex calciatore Juventus e Bologna; quello di Sergio Floccari, calciatore ed infine quello di Fiorenzo Treossi, ex arbitro di Serie A.



L’importante convegno che unisce sport ed educazione è tornato così in Valmarecchia, tagliando il traguardo delle tredici edizioni. E proprio in questa ultima edizione è stato pensato di dare spazio e “voce” alla Pandemia e quanto abbia segnato la quotidianità e così l’attività sportiva, ricreativa e la socialità dei ragazzi.



“Non importa il luogo in cui scende in campo «Sport con gioia», importa invece quale idea di sport ed educazione, insomma di vita, porta con sé. – afferma Pierdomenico Gambuti, ideatore del convegno e allenatore della Vis Novafeltria Calcio – Il convegno rappresenta un importante momento di riflessione e confronto sul mondo dello sport, a tutti i livelli. Cerchiamo nelle testimonianze dei protagonisti un messaggio sano, bello e importante da portare e consegnare alle nuove generazioni”.